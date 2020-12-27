İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e "Maşallah, şuna bak" sözlerini Behzat Uygur ti'ye aldı

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cansu Canan Özgen'le yaptığı yayında sarf ettiği sözler çok konuşuldu. Oyuncu ve sunucu Behzat Uygur da durumu ti'ye aldı.

TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ

Uygur, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda takipçilerini güldürdü. Uygur, #sosyalmedyagerçekleri etiketiyle paylaştığı gönderisinde, Cansu Canan Özgen'in yerine geçip İlber Ortaylı'nın "Maşallah, şuna bak" sözlerine şaşırmış gibi yapıyor.