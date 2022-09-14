Dünkü canlı yayına İlber Ortaylı'nın kahkahaları damga vurdu: Joker 3'te başrol

Tarihçi İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Osmanlı tarihinin konuşulduğu yayında zaman zaman keyifli anlar yaşandı. Özellikle Bardakçı'nın 5. Murat ile ilgili anlattığı hikaye Ortaylı'nın ilginç kahkahasına sebep oldu.

İLBER ORTAYLI JOKER'E BENZETİLDİ

Murat Bardakçı'nın "Vals yapıyorlar. Bir İngiliz prensesle Şehzade Murat Efendi, sonra 5. Murat. Sonra yanına çağırdığı kişiye 'Biz burada boynuzlu p.....k değiliz. Şu karıyı söyle bıraksın' diyor" sözlerine İlber Ortaylı'nın güldüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

SOSYLA MEDYADA JOKER YORUMLARI

Ortaylı'nın gülüşü Batman serisinin efsanevi karakteri olan Joker'e benzetildi. İlber Ortaylı'nın videosunun gündem olmasının ardından sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

İşte onlardan bazıları: