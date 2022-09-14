Dünkü canlı yayına İlber Ortaylı'nın kahkahaları damga vurdu: Joker 3'te başrol - Son Dakika
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Dünkü canlı yayına İlber Ortaylı'nın kahkahaları damga vurdu: Joker 3'te başrol

14.09.2022 09:39

Tarihçilerden İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı'nın katıldıkları bir programda Osmanlı tarihini anlattı. Ortaylı ve Bardakçı arasında zaman zaman keyifli anlar da yaşandı. Bardakçı'nın "Vals yapıyorlar. Bir İngiliz prensesle Şehzade Murat Efendi sonra 5. Murat. Sonra yanına çağırdığı kişiye 'Biz burada boynuzlu p.....k değiliz. Şu karıyı söyle bıraksın' diyor" sözlerine İlber Ortaylı'nın kahkaha atması sosyal medyada, film karakteri Joker'in gülüşüne benzetildi.

Tarihçi İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Osmanlı tarihinin konuşulduğu yayında zaman zaman keyifli anlar yaşandı. Özellikle Bardakçı'nın 5. Murat ile ilgili anlattığı hikaye Ortaylı'nın ilginç kahkahasına sebep oldu.

İLBER ORTAYLI JOKER'E BENZETİLDİ

Murat Bardakçı'nın "Vals yapıyorlar. Bir İngiliz prensesle Şehzade Murat Efendi, sonra 5. Murat. Sonra yanına çağırdığı kişiye 'Biz burada boynuzlu p.....k değiliz. Şu karıyı söyle bıraksın' diyor" sözlerine İlber Ortaylı'nın güldüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

SOSYLA MEDYADA JOKER YORUMLARI

Ortaylı'nın gülüşü Batman serisinin efsanevi karakteri olan Joker'e benzetildi. İlber Ortaylı'nın videosunun gündem olmasının ardından sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

İşte onlardan bazıları:

İlber Ortaylı'yı kahkahalara boğan anekdot! Gülüşünü herkes Joker'e benzetti
İlber Ortaylı'yı kahkahalara boğan anekdot! Gülüşünü herkes Joker'e benzetti
İlber Ortaylı'yı kahkahalara boğan anekdot! Gülüşünü herkes Joker'e benzetti
YORUMLAR
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Murat Bardakçı, İlber Ortaylı, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünkü canlı yayına İlber Ortaylı'nın kahkahaları damga vurdu: Joker 3'te başrol - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünkü canlı yayına İlber Ortaylı'nın kahkahaları damga vurdu: Joker 3'te başrol - Son Dakika
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