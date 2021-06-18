Üye Girişi
İlber Ortaylı, Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda öğrencilerle buluştu - Son Dakika

İlber Ortaylı, Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda öğrencilerle buluştu

18.06.2021 11:13

İlber Ortaylı, Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda öğrencilerle buluştu Aksaray Valiliği öncülüğünde Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen Yunus Emre Yazarlık Kampında öğrencilerle buluşan Tarihçi Yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı, tarihten örneklerle...

İlber Ortaylı, Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda öğrencilerle buluştu

AKSARAY - Aksaray Valiliği öncülüğünde Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen Yunus Emre Yazarlık Kampında öğrencilerle buluşan Tarihçi Yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı, tarihten örneklerle yazarlığın önemini anlatarak, gençlerin yazarlıkla alakalı merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Aksaray Valiliği'nin Türkiye'ye örnek olacak projeleri arasında yer alan "Karakter Eğitimi" Projesi kapsamında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa Selime Katedrali'nde bulunan kamp merkezlerinde düzenlenen Yunus Emre Yazarlık Kampına Tarihçi Akademisyen Yazar Prof. Dr. İlbey Ortaylı katıldı. Gençlere tarih dersi veren Prof. Dr. Ortaylı, yazarlığı örneklerle anlatarak gençlerin yol haritası oluşturmasına yardımcı oldu. Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminden kesitlerle yazarlığın önemini anlatan Ortaylı, yazarlıkta başarının ne yollarla geleceğini gençlere aktardı. Bilgi ve birikimlerini gençlerle paylaşan Ortaylı, aynı zamanda Aksaray Valiliğinin canlı yayını ile sosyal medya üzerinden kampa gelemeyen gençlere de ulaştı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve kampa katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ise öğrencilerin arasında yerini alarak Ortaylı'nın konferansını dinledi. Yaptığı konferans sonunda gençlerin yazarlık ile ilgili merak ettikleri soruları cevaplandıran Ortaylı, gençlere gelecek ile ilgili nasihatlerde bulundu.

Burada bir açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye'de gençlerin bir yıldız gibi parladığına dikkat çekerek, "Önemli olan şu; ortada bir samimiyet olunca hakikaten engeller ortadan kalkıyor. Bugün benim İlber hocayı ve şairlerimizi dinlerken gerçekten bizim gençleri tanımadığımızı bir kez daha müşahede ettim. Bugün sorulan sorulardan, dün yazılan şiirlerden gençlerin aslında iç dünyalarının ne kadar derin olduğunu, bizden çok daha iyi okuduklarını, dünyayı çok iyi analiz ettiklerini, çok ciddi bir analitik zekalarının olduğunu ve aslında gençlerin önünde engelin bizler olduğunu bir kez daha müşahede ettik. Biz çocuklarımıza, gençlerimize kendilerini ifade etme ortamı sağlarsak gençler bir yıldız gibi parlıyor. Bunu görmek Türkiye açısından, Aksaray açısından çok önemli" dedi.

Aksaray'ın turizm potansiyelini değerlendiren Vali Aydoğdu, "Bölgede şu anda 3 tane üniversite var. Onun için mesela kışları gelip buralarda konferans vermemiz lazım. Ben burayı seviyorum. Her halükarda şunu söylemek zorundayız. Burası tabi çok gelişen bir şehir. Sanayi gelişiyor, tarım gelişiyor, zenginlik gelişiyor. Bu gelişmenin sonunda güzel şeyler ortaya çıkabildiği gibi görgüsüzlükte ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlbey Ortaylı ise, "Biliyorsunuz Aksaray aslında İç Anadolu'nun parlayan bir yıldızı. Hem turistlik anlamda hem eğitim tarım, sanayi anlamında parlayan bir yıldız. Aksaray Ihlara Vadisi her yıl 600 bin ziyaretçi alan bir yer. Dünyanın yaşam olan en büyük kanyonlarından birisi ve gerçekten Aksaray kamp anlamında çok verimli ve mümbit bir yer" şeklinde konuştu.

5 gün boyunca sürecek kampta Ihlara Vadisi içerisinde farklı noktalarda oluşturulacak yazarlık atölyelerinde gençler yazarlık eğitimi alıp kamp süresince şair, yazar ve alanında uzman ünlü isimlerle bir araya gelerek söyleyişi gerçekleştirecek.

İlber Ortaylı, Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda öğrencilerle buluştu
İlber Ortaylı, Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda öğrencilerle buluştu
İlber Ortaylı, Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda öğrencilerle buluştu
İlber Ortaylı, Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda öğrencilerle buluştu

Aksaray Valiliği, İlber Ortaylı, Yunus Emre, Aksaray, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İlber Ortaylı, Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda öğrencilerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı 11:52 Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı HDP'li Beştaş ile polisler arasında çadır tartışması: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz 11:44 HDP'li Beştaş ile polisler arasında çadır tartışması: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek 11:41 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi 11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak 10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak Taşa 10:33 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar 10:21 Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi 09:14 Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi

Son Dakika Haberleri
11:48 AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı         
11:53
AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir         
11:48
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti         
11:42
Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti         
11:41
Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı         
11:03
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 12:03:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlber Ortaylı, Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement