Ilbıra dağı için mücadele başlattılar

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki Ilbıra Dağı'nın maden sahası ilan edilmesinin ardından bölgede ağaç kesimi yapıldığını ileri süren yöre halkı ve çevreciler, kurdukları 'Bafa Ilbıra Dağı Koruma Platformu' çatısı altında toplanıp, mücadele başlattı. Hukuki mücadele için harekete geçtiklerini belirten platform üyeleri Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı ziyaret ederek bölgede yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Muğla'da çevre gönüllüleri, Milas'a bağlı Bafa Mahallesi'nde Ilbıra Dağı'nın tamamının maden sahası ilan edilip, ağaç kesiminin başlaması üzerine harekete geçti. Bafa Ilbıra Dağı Koruma Platformu'nu kuran çevreciler, maden firmalarının ağaç kesimini durdurması için Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı ziyaret edip, çalışmalar ve bölgede yaşananlar hakkında bilgi verdi. Ilbıra Dağı Platformu Başkanı Ali Özgür, "Boksit (alüminyum) madeni ve diaspor kristalleri çıkarılacağı belirtilen Ilbıra Dağı, çam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı, ayrıca endemik türde bitkilere de sahip. Doğamız katlediliyor, tek geçim kaynağımız zeytincilik, zeytin ağaçlarımız ölüyor. Yoksa biz de maden çıkartılmasına karşı değiliz. Noterden 18 Eylül itibari ile aldığımız vekaletnamemizi platform avukatımıza gönderdik. Avukatımız bizim adımıza hukuki süreci başlatacak" dedi. Özgür, Ilbıra Dağı için hukuki mücadelelerini sonun kadar sürdüreceklerini söyledi.