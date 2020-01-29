İlçe av komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlçe av komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika

İlçe av komisyonu toplantısı yapıldı

6 saat önce

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde ilçe av komisyonu toplantısı yapıldı.

İlçe av komisyonu toplantısı yapıldı, System.String[]

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde ilçe av komisyonu toplantısı yapıldı.


4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince, kentte av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin tedbirleri almak üzere Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır Başkanlığı'nda, ilçe av komisyonu toplantısı yapıldı.


Ayrancı Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Kör, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Karaman Şube Müdür Vekili Mustafa Alkan, Karaman Orman İşletme Müdürü Fazıl Cabaroğlu ve daire müdürleri katıldı.

Karaman, Ayrancı, Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı Koronavirüsü Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısını olumsuz etkiledi Mersin'deki 'füze düştü' iddiası jandarmayı alarma geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:20:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlçe av komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]