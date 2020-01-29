İlçe av komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde ilçe av komisyonu toplantısı yapıldı.



4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince, kentte av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin tedbirleri almak üzere Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır Başkanlığı'nda, ilçe av komisyonu toplantısı yapıldı.



Ayrancı Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Kör, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Karaman Şube Müdür Vekili Mustafa Alkan, Karaman Orman İşletme Müdürü Fazıl Cabaroğlu ve daire müdürleri katıldı.