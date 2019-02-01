İlçe Başkanı Çaldı, Belediye Başkanı Oynadı

İlçe başkanı çaldı, belediye başkanı oynadı Bakan Kurum'a Burdur'da sipsi gösterisi Siyaset konuşulan alanda bu kez sipsiyle çalınan 'Kezban Yenge' parçasıyla oynadıBURDUR - AK Parti Burdur İl Başkanlığı binasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ziyareti sırasında hediye edilen...

İlçe başkanı çaldı, belediye başkanı oynadı

Bakan Kurum'a Burdur'da sipsi gösterisi

Siyaset konuşulan alanda bu kez sipsiyle çalınan 'Kezban Yenge' parçasıyla oynadı



BURDUR - AK Parti Burdur İl Başkanlığı binasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ziyareti sırasında hediye edilen sipsiyi Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi'nin çalması üzerine, ilçenin belediye başkanı da müziğe oynayarak eşlik edince, her zaman siyaset konuşulan alanda renkli görüntüler oluştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, AK Parti Burdur İl Başkanlığı ziyareti sırasında Teke Yöresi müzik aletlerinden sipsi hediye edilmesi sonrasında mini bir gösteri yapıldı.

Bakan Kurum'un sipsiyi incelediği esnada Milletvekili Bayram Özçelik tarafından sipsinin başkenti olarak bilinen Altınyayla AK Parti Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi tarafından çalınmasını istedi. İlçe Başkanı Sipahi, elindeki sipsi ile yöreye has 'Kezban Yenge' parçasını çaldı. Bu sırada Bakan Kurum'un yanında bulunan Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş da çalınan müzik üzerine oynayarak mini bir gösteri yaptı. O sırada çevredekiler de, ilçe başkanı Sipahi ve belediye başkan Serttaş'ın oynamasına alkışlarıyla eşlik ettiler. Siyasi konuşmaların yapıldığı parti binasında yaşanan mini gösteri sonrasında renkli görüntüler oluştu.

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