İlçe Başkanı Var'dan Rektör Uysal'a ziyaret
1 saat önce
AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyeleri, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyeleri, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var ile İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen Rektör Uysal'a yeni görevinde başarı dileyerek çini tabak hediye ettiler.
Rektör Uysal, İlçe Başkanı Var ile İl Genel Meclisi Üyeleri Kılıç ve Şen'e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti. - KÜTAHYA
Arap şeyhi gibi giyinen Rektör Ağırakça görevden alındı AK Partili vekilden, "PKK sevicisi Mustafa" diyen MHP'li vekile cevap: Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz Son Dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti Son Dakika: Putin'den ABD'nin füze testi sonrasında orduya "Hazır olun" talimatı