İlçe Başkanlarından Biri Araç Sürüyor Diğeri Anons Yapıyor

Mersin'de Cumhur İttifakı'nın MHP Toroslar Belediye Başkanı Adayı Atsız Afşın Yılmaz'ın seçim çalışmalarının başında yer alan AK Parti ve MHP Toroslar ilçe başkanları, sokak sokak gezdikleri seçim aracını kullanıp anonsları da kendileri yapıyor.

MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de Cumhur İttifakı'nın MHP Toroslar Belediye Başkanı Adayı Atsız Afşın Yılmaz'ın seçim çalışmalarının başında yer alan AK Parti ve MHP Toroslar ilçe başkanları, sokak sokak gezdikleri seçim aracını kullanıp anonsları da kendileri yapıyor.



Mahalli idareler seçimlerine sayılı günler kala adaylar çalışmalarını hızlandırırken, parti teşkilatları da mahalle mahalle gezip vatandaştan destek istiyor.



MHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Yılmaz'ın seçim faaliyetlerini yürüten AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Onur Ünlü ve MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan da yaptıkları ortak çalışmayla vatandaşların ilgisini çekiyor.



Ünlü'nün kullandığı seçim aracında Doğan da anonslarıyla vatandaşlara başkan adayını tanıtıyor.



"Bu durum tamamen spontane ortaya çıktı"



AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Onur Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın birlikteliği ve beraberliğinin güzel bir örneğini sergilediklerini söyledi.



Hem kendi tabanlarına hem de tüm vatandaşlara bu işe gönül verdiklerini göstermek için sahaya indiklerini anlatan Ünlü, "Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı olmadığını, bu işin pazara kadar değil mezara kadar süreceğini bütün teşkilatlarımıza, vatandaşlarımıza anlatıyoruz." dedi.



İttifakın bir mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğunu vurgulayan Ünlü, şöyle devam etti:



"Bize verilecek görev her neyse hepsini yapmaya hazır olduğumuzu bütün vatandaşlarımıza göstermeye çalışıyoruz. Bu durum da tamamen spontane ortaya çıktı. Sokakta gezerken Hüsnü Doğan 'Ben mikrofona geçeyim.' dedi. O sırada şoför arkadaşımız bir ihtiyaç için araçtan inmişti. Ben de arabaya bindim. Baktık vatandaşlarımızdan olumlu tepki alıyoruz biz de devam ettirmeye başladık. Mahalle aralarında sokak sokak geziyoruz."



Ünlü, yaptıkları çalışma dolayısıyla teşkilatların da çok memnun olduğunu anlatarak, güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.



"Tüm teşkilatlar görev bilinciyle çalışıyor"



MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan da Cumhur İttifakı'nın en güzel örneğini Toroslar'da yaşattıklarını belirtti.



Cumhur İttifakı'nı bir görev bilincinin de ötesinde yürüklerinde hissederek sahada bunun en güzel örneklerini vermeye çalıştıklarını aktaran Doğan, şöyle devam etti:



"Tüm arkadaşlarımız, hem AK Parti hem MHP teşkilatları bu konuda son derece görev bilinciyle işlerini devam ettiriyorlar. Mahalle aralarında adayımızla geziyoruz. Gezdiğimiz esnada da Cumhur İttifakı adayımız Atsız Afşın Yılmaz'ın ismini söylüyorum ve selamını iletiyorum. Arkasından da adayımız gelip vatandaşlarımızla kucaklaşıyor."



Doğan, geçen yılki seçimlerde de birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, bu birlikteliği her dönem üzerine ekleyerek daha net bir şekilde sahada yansıttıklarını anlattı.



MHP Toroslar Belediye Başkanı Adayı Atsız Afşın Yılmaz da seçim sürecinin çok güzel gittiğini ve olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.



Yılmaz, adaylığı açıklandıktan sonra her iki ilçe başkanıyla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Çalışmaları planladık, organize ettik. İki başkanımız da son derece başarılı. Teşkilatlarımıza da bu yansıdı. Hep beraber çalışmalarımızı yapıyoruz. Başarılı sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı

Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı

İş Kadını Leyla Alaton: Erdoğan'ı Son Derece Feminist Buluyorum