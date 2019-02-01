İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası İçin Süre Uzatıldı
52 dakika önce
Tarım Sigortaları Havuzu'nca (TARSİM) üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için poliçe son kabul tarihinin 31 Ocak olduğu lokasyonlarda bu tarihin...
Tarım Sigortaları Havuzu
'nca (TARSİM) üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için poliçe son kabul tarihinin 31 Ocak olduğu lokasyonlarda bu tarihin 15 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi.
TARSİM'den yapılan açıklamada, üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için poliçe son kabul tarihinin 31 Ocak olduğu lokasyonlarda bu tarihin 15 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, en yakın yetkili sigorta acentesine gidilerek prime sağlanan yüzde 60 devlet desteği ve çeşitli ödeme kolaylıkları ile Kuraklık Verim Sigortası yaptırılabileceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:58 Kaynak: AA
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