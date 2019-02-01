Son Dakika Haberleri: İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası İçin Süre Uzatıldı

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası İçin Süre Uzatıldı

52 dakika önce

Tarım Sigortaları Havuzu'nca (TARSİM) üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için poliçe son kabul tarihinin 31 Ocak olduğu lokasyonlarda bu tarihin...

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası İçin Süre Uzatıldı, System.String[]
Tarım Sigortaları Havuzu'nca (TARSİM) üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için poliçe son kabul tarihinin 31 Ocak olduğu lokasyonlarda bu tarihin 15 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi.

TARSİM'den yapılan açıklamada, üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için poliçe son kabul tarihinin 31 Ocak olduğu lokasyonlarda bu tarihin 15 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, en yakın yetkili sigorta acentesine gidilerek prime sağlanan yüzde 60 devlet desteği ve çeşitli ödeme kolaylıkları ile Kuraklık Verim Sigortası yaptırılabileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Tarım Sigortaları Havuzu, Ekonomi
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