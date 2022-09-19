Germencik'te 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

İlçe Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Gazilerle birlikte Atatürk Anıtına Çelenkler koyması

İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aziz Şahin'ın günün anlam ve öneminin belirten konuşması

Törene katılan Gaziler davetlilerle birlikte yemekte bir araya gelmesi

Yemek sonrası dua edilmesi

AYDIN (AA) Aydın'ın Germencik ilçesinde Gaziler günü Törenlerle kutlandı.

Germencik Cumhuriyet meydanında düzenlenen törende ilçe Kaymakamı Turgay Gülenç, İlçe Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Gazilerle birlikte Atatürk Anıtına Çelenkler koydular.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aziz Şahin yaptı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde esaret altında yaşamaktansa her zaman ölmeyi tercih eden Türk Milleti Çanakkale'den Sakarya'ya kadar bütün cephelerde birçok evladını şehit vererek bu amaca ulaşmıştır.

Bugün Şanlı Bayrağımızın Ülkemizin her köşesinde Gururla dalgalanıyorsa İstiklal Marşımız Vatan Semalarında yükseliyorsa Türk Milleti birlik beraberlik içerisinde daha müreffeh yarınlara koşuyorsa bunu Siz Kahraman Gazilerimize borçluyuz. Toprak Su ile yoğrulduğunda çamur Kan ile yoğrulduğunda ise Vatan olur. Türk Vatanı Türk'ün Kanıyla sulanarak yoğrulan bir Coğrafyanın adıdır diye konuştu.

Daha sonra Törene katılan Gaziler Davetlilerle birlikte yemekte bir araya geldiler.

İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Salih Demirtaş, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik, Gazi ve Şehit Aileleri Siyasi Parti temsilcileri, Daire Amirleri, Askeri ve Vatandaşlar Hazır bulundular