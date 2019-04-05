İlçe Belediye Başkanları Mazbatasını Aldı

Hatay
'ın Antakya
, İskenderun
, Hassa
ve Defne
ilçelerinde belediye başkanları mazbatalarını alarak görevlerine başladı.
Cumhur İttifakı adına AK Parti
'den Antakya Belediye Başkanı seçilen İzzettin Yılmaz
, Hatay Adliyesinde mazbatasını aldı.
Antakya Belediye Başkanlığı önünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Yılmaz, Antakya halkına teşekkür etti.
İskenderun Belediye Başkanı seçilen Fatih
Tosyalı'da İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.
İskenderun Belediye Başkanlığı önünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Tosyalı, vatandaşların desteğiyle başarıya ulaştıklarını belirterek, tüm vatandaşlara hizmet edeceklerini dile getirdi.
Hassa'da AK Parti'den belediye başkanlığını kazanan Mehmet Karataş
'da İçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alarak, görevine başladı.
Hassa Belediye Başkanlığı önünde yapılan devir teslim töreninde konuşan Karataş, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Zaman kaybetmeden işe koyulacaklarını ifade eden Karataş, yapacakları hizmeti ayrım yapmadan herkese eşit şekilde ulaştıracaklarını kaydetti.
Törenlere Ak Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Şanverdi
, Hacı Bayram Türkoğlu
, Sabahat Özgürsoy Çelik
, MHP
Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı
AK Parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Millet İttifakı adına CHP
'den Defne Belediye Başkanlığını kazanan İbrahim Güzel
ise Hatay Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.
Daha sonra belediye binasına geçerek devir teslim töreninde konuşan Güzel, Defne halkına hizmet edip borcunu ödemek için var gücüyle çalışacağını dile getirdi.