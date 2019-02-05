İlçe Belediye Başkanları Vali Soytürk'ü Ziyaret Etti

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Elbeyli, Musabeyli ile Polateli Belediye Başkanları ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Elbeyli, Musabeyli ile Polateli Belediye Başkanları ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.



İl Başkanı Karataş ile beraberinde Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik ve Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ile birlikte Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler. Belediye Başkanları ilçelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdiler. - KİLİS

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