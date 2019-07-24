İlçe Belediye Başkanlarından Başkan Kavaklıgil'e ziyaret
35 dakika önce
Kastamonu ilçe belediye başkanları Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret etti.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:27 Kaynak: İHA
ilçe belediye başkanları Tosya
Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil
'i ziyaret etti. Ağlı
Belediye Başkanı Şahin Çolak
, Seydiler
Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan
ve İhsangazi
Belediye Başkanı Hayati Sağlık
, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette ağırlıklı olarak belediye başkanlarının yeni dönem projeleri masaya yatırılırken Başkan Kavaklıgil belediyecilik hizmetlerini anlattı. Yeni dönemde daha verimli ve insan odaklı çalışılması gerektiğini vurgulayan Başkan Kavaklıgil ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti. - KASTAMONU
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