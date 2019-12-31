İlçe belediyesinin istihdam bürosu iki ayda binden fazla kişiyi iş sahibi yaptı - Son Dakika

Bursa'nın merkez Yıldırım Belediyesi öncülüğünde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile İŞKUR iş birliğiyle ekim ayında faaliyete başlayan Yıldırım İstihdam Merkezi tarafından yaklaşık bin 300 kişi çeşitli kurum ve kuruluşlarda işe yerleştirildi.

Millet Mahallesi'nde 3 dönüm arazide 23 Ekim'de hizmete alınan Yıldırım İstihdam Merkezinde büyük çoğunluğu İŞKUR olmak üzere BTSO ve Yıldırım Belediyesi çalışanları görev yapıyor.

İş arayanların işverenlerle buluşturulduğu merkeze, açıldığı günden bu yana Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ikamet eden yaklaşık 7 bin kişi başvurdu. Mesleklerine göre işletmelere yönlendirilen başvuru sahiplerinden bin 300'e yakın kişi iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yıldırım İstihdam Merkezi ile aynı binada bulunan Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde de çeşitli alanlarda meslek kursu veriliyor.

"Sadece işe yönlendirmiyoruz, eğitim de veriyoruz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak iş birliğine çok önem verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği noktasında ciddi katkılar sunmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Merkezimiz Yıldırım, Gürsu ve Kestel'de yaşayanlara hizmet ediyor. Burası hem vatandaşların duasını aldığımız hem de gençlerimize altın bilezik taktığımız bir merkez. Sadece işe yönlendirme yapmıyoruz, aynı zamanda iş eğitimi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) 2 milyon lira destek alarak merkez bünyesinde eğitim sınıfı oluşturduklarını dile getirdi.

İstihdama yönelik çalışmalar kapsamında makine sınıfında kurs vereceklerini anlatan Yılmaz, "Merkeze başvurular daha da artacak. 2020 yılında istihdam sayısı çok daha fazla olacak." dedi.

Belediye Başkanı Yılmaz, Yıldırım ilçesinin renkli bir demografik yapıya sahip olduğunu vurguladı.

İş arayanların tercihlerine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin son dönemde masa başı iş istiyor ancak ülkemizin buna değil, nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Biz nitelikli iş gücüne destek veriyoruz. Hayatın her alanında insanımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın çok yönlü olarak geleceğe hazırlanmasına önem veriyoruz."