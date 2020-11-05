İlçe dışına çıkıp geri dönenler 7 gün karantinada kalacak - Son Dakika

İlçe dışına çıkıp geri dönenler 7 gün karantinada kalacak
05.11.2020 18:43
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ilçe dışına çıkan vatandaşlar, geri döndüklerinde 7 gün karantinada kalacak.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ilçe dışına çıkan vatandaşlar, geri döndüklerinde 7 gün karantinada kalacak.
Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçe dışına gidip gelen vatandaşlarımız 7 gün süreyle karantinada kalma şartını kabul etmiş sayılacak. Kişilerin yalnızca tarlasına gidip gelmesine müsaade edilecek. Kişilere bu hususlar tebliğ edilerek muhtarlar ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenerek kontrolü sağlanacak olup, karantina bitiş tarihinde dışarı çıkabilmesine müsaade edilecek. Kararlara uymayan vatandaşlara, ilgili maddelerin gereği olarak adli işlem başlatılacak" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA
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