İlçe dışına çıkıp geri dönenler 7 gün karantinada kalacak - Son Dakika

İlçe dışına çıkıp geri dönenler 7 gün karantinada kalacak

05.11.2020 18:43
İlçe dışına çıkıp geri dönenler 7 gün karantinada kalacak, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ilçe dışına çıkan vatandaşlar, geri döndüklerinde 7 gün karantinada kalacak.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ilçe dışına çıkan vatandaşlar, geri döndüklerinde 7 gün karantinada kalacak.

Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçe dışına gidip gelen vatandaşlarımız 7 gün süreyle karantinada kalma şartını kabul etmiş sayılacak. Kişilerin yalnızca tarlasına gidip gelmesine müsaade edilecek. Kişilere bu hususlar tebliğ edilerek muhtarlar ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenerek kontrolü sağlanacak olup, karantina bitiş tarihinde dışarı çıkabilmesine müsaade edilecek. Kararlara uymayan vatandaşlara, ilgili maddelerin gereği olarak adli işlem başlatılacak" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

İlçe dışına çıkıp geri dönenler 7 gün karantinada kalacak

Altıntaş, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İlçe dışına çıkıp geri dönenler 7 gün karantinada kalacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı Korona nedeniyle Ankara Demirspor'un kalecisi Ömercan Avcı, Mamak FK maçında orta sahada oynadı Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti Bursa'da iki öğretmen öğrenci velisi tarafından okul önünde darbedildi İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Tedavi sürecim evde devam edecek Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Tedavi sürecim evde devam edecek         
18:34
Tartışmada öfkelenen genç, baba katili oldu Tartışmada öfkelenen genç, baba katili oldu         
17:33
Son Dakika: ABD Başkanı Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama: Oy sayımını durdurun Son Dakika: ABD Başkanı Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama: Oy sayımını durdurun         
17:18
Manchester United'da, Solskjaer'in yerine Pochettino takımın başına geliyor Manchester United'da, Solskjaer'in yerine Pochettino takımın başına geliyor         
16:37
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
Deprem anındaki soğukkanlılığı dikkat çeken avukat konuştu: Bittikten sonra çalışmaya devam ettim Deprem anındaki soğukkanlılığı dikkat çeken avukat konuştu: Bittikten sonra çalışmaya devam ettim         
16:09
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
19 yıl önce vahşice öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı 19 yıl önce vahşice öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı         
12:48
Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı         
12:43
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı         
01:00
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 18:52:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlçe dışına çıkıp geri dönenler 7 gün karantinada kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei