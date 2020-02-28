İlçe dışından gelen dilencilere zabıta müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İlçe dışından gelen dilencilere zabıta müdahale etti - Son Dakika

İlçe dışından gelen dilencilere zabıta müdahale etti

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe dışından oldukları tespit edilen dilençilere zabıta ekipleri tarafından müdahale edildi.

İlçe dışından gelen dilencilere zabıta müdahale etti, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe dışından oldukları tespit edilen dilençilere zabıta ekipleri tarafından müdahale edildi.


İlçe dışından geldikleri tespit edilen ve ellerinde küçük bebeklerle halkın duygularını istismar eden dilençilere, Emet Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından müdahale edildi ve dilençilere kabahatler kanununun 33. maddesine istinaden


109 TL idari para cezası verildiği bildirildi. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak yasalar gereği kamuya aktarıldığı bildirildi. Zabıta ekiplerinin vatandaşın huzuru için bu operasyonlara devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi, Kütahya, Zabıta, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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