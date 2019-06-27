Son Dakika Haberleri: "İlçe ekonomisine katkı sağlayacak farklı fikir ve düşüncelere her zaman açığız"
Son Dakika Yaşam Haber

"İlçe ekonomisine katkı sağlayacak farklı fikir ve düşüncelere her zaman açığız"

47 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu başkanlığında, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ın da katılımıyla geniş kapsamlı muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu başkanlığında, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ın da katılımıyla geniş kapsamlı muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, İl Genel Meclis Üyeleri, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi.

Toplantıda, ilçedeki mahallelerde ve köylerdeki çalışmalar ve sorunlar masaya yatırıldı. Köylerde ve mahallelerdeki yatırım veya varsa sıkıntılı durumlarla ilgili konular hakkında tüm muhtarlara tek tek söz verildi. Kurumların, koordinasyon ve iş birliği içerisinde çözüme kavuşturma odaklı çalışarak sonuca ulaşılmasının hedeflendiği açıklandı.

Köylerle ilgili yapılacak olan tüm çalışmalarda, gerekli tüm desteği Belediye Başkanlığı olarak vermeye hazır olduklarını belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, "İlçemize bağlı mahallelerimizde ve köylerimizde bulunan muhtarlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip tarım, hayvancılık, genç çiftçi destekleri ve farklı fikirlerde ekonomik katkı sağlayacağına inandığımız her türlü fikir ve projede Dumlupınar Belediyesi olarak vatandaşlarımızla hareket etmeye kazırız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayının mağarada esir aldığı adam, 1 ay boyunca idrarını içerek hayatta kaldı Komşular kötü koku ihbarında bulundu! Eve giren polis büyük şok yaşadı Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:25:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İlçe ekonomisine katkı sağlayacak farklı fikir ve düşüncelere her zaman açığız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]