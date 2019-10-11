İlçe Emniyet Amiri Çolak göreve başladı

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğine atanan Ahmet Çolak göreve başladı.



Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği görevini vekaleten yürütecek olan Komiser Yardımcısı Ahmet Çolak, 1994 yılında Hatay'ın Payas ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Payas Yunus Emre İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini ise Payas Anadolu Teknik Lisesinde tamamladı. Uşak Üniversitesi Maliye bölümünü bitiren Çolak, 2017-2018 Eğitim ve öğretim yılında Ankara Polis Akademisi İlk Derece Amirlik Eğitimini tamamlayarak Simav İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Bekar olan Çolak, ayrıca Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde, Güvenlik Bilimi dalında yüksek lisans yaptı. - KÜTAHYA