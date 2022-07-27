Burhaniye TEM Büro Amirliğinde buruk veda - Son Dakika
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Burhaniye TEM Büro Amirliğinde buruk veda

27.07.2022 14:22
Burhaniye TEM Büro Amirliğinde buruk veda

İlçe Emniyet Müdürlüğünde 2.Bölge hizmeti için tayini çıkan polis memurları için uğurlama yemeği düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde 2.Bölge hizmeti için tayini çıkan polis memurları için uğurlama yemeği düzenlendi. İlçe de, asayişi sağlamak için uzun ve yorucu mesai harcayan polis memurları İbrahim Yener, Cemal Bozdağ ve Cumhur Karakaş için düzenlenen uğurlama yemeğinde, mesai arkadaşları ile bir araya geldiler.

Ören Kafem Restorandaki veda yemeğinde birlik ve beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneği sergilendi. Tayinleri çıkan polis memurları Burhaniye'de bulunmaktan, ilçeye hizmet etmekten dolayı onur duyduklarını anlatırken, hizmet ettikleri süre içerisinde desteklerini esirgemeyen Burhaniye halkına ve meslektaşlarına teşekkür ettiler. Komiser Hakan Dereli, tayini çıkan polis memurlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, hizmet anısı olarak da plaket takdim ederek yeni görev yerlerinde başarılarının daim olması temennisinde bulundu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

İbrahim Yener, Burhaniye, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye TEM Büro Amirliğinde buruk veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye TEM Büro Amirliğinde buruk veda - Son Dakika
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