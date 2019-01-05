İlçe Emniyet Müdürlüğünden Kitap Bağışı
8 dakika önce
Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki okulların kütüphanelerine kitap bağışında bulundu.
Pamukova
İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki okulların kütüphanelerine kitap bağışında bulundu.
Pamukova İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral
tarafından Pamukova'daki ilk, orta ve lise okul kütüphanelerine 750 kitap teslim edildi.
Aral, yaptığı konuşmada, bundan sonra da bu tür yardım ve desteklerin devam edeceğini belirterek, "Bizim görevimiz sadece suç ve suçu önlemek değildir. Gelecek nesillerin daha faydalı işlerle uğraşmasını ve topluma kazandırılmasını sağlamak bizim görevlerimizden birisidir. Bu bakımdan bundan sonra da toplumsal faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:36 Kaynak: AA
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