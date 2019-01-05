Son Dakika Haberleri: İlçe Emniyet Müdürlüğünden Kitap Bağışı

İlçe Emniyet Müdürlüğünden Kitap Bağışı

8 dakika önce

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki okulların kütüphanelerine kitap bağışında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden Kitap Bağışı, System.String[]
Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki okulların kütüphanelerine kitap bağışında bulundu.

Pamukova İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral tarafından Pamukova'daki ilk, orta ve lise okul kütüphanelerine 750 kitap teslim edildi.

Aral, yaptığı konuşmada, bundan sonra da bu tür yardım ve desteklerin devam edeceğini belirterek, "Bizim görevimiz sadece suç ve suçu önlemek değildir. Gelecek nesillerin daha faydalı işlerle uğraşmasını ve topluma kazandırılmasını sağlamak bizim görevlerimizden birisidir. Bu bakımdan bundan sonra da toplumsal faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:36 Kaynak: AA

Pamukova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı Ezgi Mola, Evleneceği Kişiye Enis Arıkan Şartı Koştu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci: 30 ilçeden 5'ini MHP'ye Bırakacağız Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 14:44:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlçe Emniyet Müdürlüğünden Kitap Bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]