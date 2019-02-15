Son Dakika Haberleri: İlçe Emniyet Müdürlüğüne Atanan Yurtsever Göreve Başladı

İlçe Emniyet Müdürlüğüne Atanan Yurtsever Göreve Başladı

48 dakika önce

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Ali Yurtsever, görevine başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne Atanan Yurtsever Göreve Başladı, System.String[]
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Ali Yurtsever, görevine başladı.

Emniyet Müdürlüğüne gelerek görevine başlayan Yurtsever, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Yurtsever, Emniyet Müdürlüğünde 25 yıl çeşitli görevlerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:08 Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel
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