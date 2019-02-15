İlçe Emniyet Müdürlüğüne Atanan Yurtsever Göreve Başladı
48 dakika önce
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Ali Yurtsever, görevine başladı.
Beypazarı
İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Ali Yurtsever, görevine başladı.
Emniyet Müdürlüğüne gelerek görevine başlayan Yurtsever, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.
Yurtsever, Emniyet Müdürlüğünde 25 yıl çeşitli görevlerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:08 Kaynak: AA
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