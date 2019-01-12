Son Dakika Haberleri: İlçe Emniyet Müdürlükleri Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmıyor

İlçe Emniyet Müdürlükleri Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmıyor

1 saat önce

Mamak ve Keçiören'de İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapan biri yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlükleri Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmıyor, System.String[]
Mamak ve Keçiören'de İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapan biri yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mamak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 4 zanlının torba tutturarak eroin sattırdığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti.

Çalışmalar sonucu Kadir Y, Tıp Fakültesi Caddesi'nde üzerinde 5 şeffaf poşette 11,8 gram eroin ve bir miktar parayla; Mert Can D, Aşık Veysel Mahallesi'ndeki evinde 16,4 gram eroinle; Zeynal D. aynı mahalledeki evinde 43,8 gram eroin ve bir miktar parayla; Tandoğan K. ise Gültepe Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Daha sonra ekipler, Tandoğan K'nin "zula" olarak kullandığı Başak Mahallesi'ndeki evinde ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 9 fişek ve hassas terazi ele geçirdi.

Öte yandan zanlılardan Kadir Y'nin 6 yıl, Zeynal D'nin ise 3 yıl olmak üzere haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle arandıkları belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Cips paketinden uyuşturucu çıktı

Keçiören Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ise uygulamada durdurdukları bir takside arka koltukta yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu Osman S'nin elindeki cips paketini saklamaya çalışmasından şüphelendi.

Cips paketini kontrol eden ekipler, içindeki siyah bantla sarılmış poşette 202 gram eroin buldu.

Polise, evinde de uyuşturucu olduğunu itiraf eden Osman S. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:09 Kaynak: AA

Keçiören, Mamak, 3. Sayfa
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