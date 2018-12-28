Son Dakika Haberleri: İlçe Emniyet Müdürü Alan'dan Başkan Öztürk'e İade-i Ziyaret

İlçe Emniyet Müdürü Alan'dan Başkan Öztürk'e İade-i Ziyaret

29 dakika önce

Erenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Güven Alan, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e iade-i ziyarette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Alan'dan Başkan Öztürk'e İade-i Ziyaret, System.String[]
Erenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Güven Alan, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e iade-i ziyarette bulundu.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ün makamında ağırladığı Güven Alan, Başkan Öztürk ile istişarelerde bulunarak ilçeye en iyi hizmet noktasında ve vatandaşın huzurunu sağlamak konusunda her zaman hazır olduklarını dile getirdi. İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Öztürk, "Erenlerde yaşayan halkımıza en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Sizlerle birlikte ilçemizin daha yaşanabilir hale gelmesi için çalışıyoruz" diyerek İlçe Emniyet Müdürü Alan'a teşekkür etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:54 Kaynak: İHA

Cavit Öztürk, Yaşam
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