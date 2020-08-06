İlçe Emniyet Müdürü Başaran'dan veda ziyaretleri - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinden Akhisar'a atanan İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya veda ziyaretinde bulundu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü il içi atamaları kapsamında Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Sayım Başaran veda ziyaretlerine başladı.

İlçe Emniyet Müdürü Başaran veda ziyaretleri kapsamında Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek vedalaştı. Kaymakam Sağlam ve Belediye Başkanı Kayda, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran'a ziyaretinden dolayı teşekkür edip, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Salihli'de 3 yıl görev yaptığını belirten İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, memleketi Salihli'de çalışmaktan, onur ve mutluluk duyduğunu söyledi. - MANİSA