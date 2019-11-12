Son Dakika Haberleri: İlçe Emniyet Müdürü Dere'ye hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel İlçe Emniyet Müdürü Dere'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürü Dere'ye hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

Halfeti İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere'ye kurum müdürleri ve STK'ları kabul etti.

İlçe Emniyet Müdürü Dere'ye hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Halfeti İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere'ye kurum müdürleri ve STK'ları kabul etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Kandemir ve Halfeti Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan Muzaffer Açar, Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Murat Dere'yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Dere de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Murat Dere, Halfeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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