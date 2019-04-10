Son Dakika Haberleri: İlçe Emniyet Müdürü Günhan'dan Teşekkür Mesajı

İlçe Emniyet Müdürü Günhan'dan Teşekkür Mesajı

1 saat önce

Saray İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Günhan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla ilçedeki programlara katılan herkese teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürü Günhan'dan Teşekkür Mesajı, System.String[]
Saray İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Günhan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla ilçedeki programlara katılan herkese teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Günhan, "Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla tebrik mesajları gönderen, kutlama programlarımıza katılan, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ziyaretimize gelen, yanımızda olduklarını hissettiren ve bizleri onurlandıran, desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere tüm kurum amirlerimize, çalışanlarına ve Saray halkına şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:39 Kaynak: İHA
10 Nisan, Polis, Saray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:13:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlçe Emniyet Müdürü Günhan'dan Teşekkür Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]