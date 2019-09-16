Son Dakika Haberleri: İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bozüyük'e veda etti
Son Dakika Güncel Haber

İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bozüyük'e veda etti

59 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Kütahya'ya tayin olan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner personeli ile vedalaşarak görevinden ayrıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bozüyük'e veda etti, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Kütahya'ya tayin olan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner personeli ile vedalaşarak görevinden ayrıldı.


Duygu dolu anların yaşandığı vedalaşma programında konuşan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, 11 yıl birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına veda etti. Her bir personeli ile tek tek görüşen Hakkı Güner, helallik isteyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Zaman zaman konuşmakta zorlanan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, 11 yıllık görev süresi boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti.


Müdür Güner konuşmasında, "11 yıl sizlerle birlikte omuz omuza Bozüyük'ün huzur ve refahı için mücadele ettik. Bu zorlu çalışma koşulları sırasında verdiğiniz katkı ve üstün gayretlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında birbirimize hakkımız geçmiş olabilir. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal ediniz. Bozüyük'te hiç unutamayacağım bir yolculuk yaptım. Sizlerle var oldum, imkansızları ve zorlukları sizlerle birlikte aştık. Hep beraber güçlü olduk. Bugünden sonra yolunuza bensiz devam edeceksiniz. Bana inanıp güvendiğiniz ve destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hepiniz hakkınızı helal ediniz. Allah'a emanet olun" dedi.


Vedalaşma programı sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü birim amirleri ve personeli hazır bulundu. - BİLECİK

Kütahya, Bilecik, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye kapı önündeki masa sandalyeyi toplayınca vatandaşlar kaldırımlara oturdu
Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı Son Dakika: Motorine 7 kuruş zam geldi Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 16:46:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bozüyük'e veda etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]