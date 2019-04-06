Son Dakika Haberleri: İlçe Emniyet Müdürü ve Polislerden Şehitlik Ziyareti

İlçe Emniyet Müdürü ve Polislerden Şehitlik Ziyareti

31 dakika önce

Kütahya'nın Emet İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım ve polis memurları Polis Haftası sebebiyle şehitlik ziyaretinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü ve Polislerden Şehitlik Ziyareti, System.String[]
Kütahya'nın Emet İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım ve polis memurları Polis Haftası sebebiyle şehitlik ziyaretinde bulundu.

Şehit polislerin mezarı başında dua eden Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım ve Polis Memurları, şehit polislerin yanı sıra askerleri de unutmadı. Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, beraberinde komiser ve polis memurları ile birlikte şehit askerlerin de kabirlerini ziyaret ederek dua ettiler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:11 Kaynak: İHA

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