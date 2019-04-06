İlçe Emniyet Müdürü ve Polislerden Şehitlik Ziyareti
31 dakika önce
Kütahya'nın Emet İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım ve polis memurları Polis Haftası sebebiyle şehitlik ziyaretinde bulundu.
Kütahya
'nın Emet
İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım ve polis memurları Polis Haftası
sebebiyle şehitlik ziyaretinde bulundu.
Şehit polislerin mezarı başında dua eden Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım ve Polis Memurları, şehit polislerin yanı sıra askerleri de unutmadı. Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, beraberinde komiser ve polis memurları ile birlikte şehit askerlerin de kabirlerini ziyaret ederek dua ettiler. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:11 Kaynak: İHA
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