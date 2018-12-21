İlçe Emniyet Müdürüne, Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltı (2)
5 saat önce
9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIZonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, devam eden operasyon kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı.
9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI Zonguldak
'ın Çaycuma
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç
, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, devam eden operasyon kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. 9 kişinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Operasyon devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:51 Kaynak: DHA
İlçe Emniyet Müdürü, Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı
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