Son Dakika Haberleri: İlçe Emniyet Müdürüne, Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltı (2)

İlçe Emniyet Müdürüne, Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltı (2)

5 saat önce

9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIZonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, devam eden operasyon kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürüne, Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltı (2), System.String[]
9 KİŞİ  DAHA GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, devam eden operasyon kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. 9 kişinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Operasyon devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:51 Kaynak: DHA

Ahmet Kılıç, Çaycuma, Güncel
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