İlçe Emniyet Teşkilatından Kaymakam Zengince'ye Ziyaret

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısı ile Darende İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Denizhan ve personeli Kaymakam Enver Kakan Zengince'yi makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısı ile Darende İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Denizhan ve personeli Kaymakam Enver Kakan Zengince'yi makamında ziyaret etti.



Burada konuşan Kaymakam Zengince, "Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yılını hep beraber kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti konumu ve yerleşkesi itibariyle kıtalar arasında önemli noktada olması hem de siyasetin ekonominin hem de sosyal yapının itibariyle dünyanın merkezinde bir devlet olması itibariyle Anadolu toprakları yüz yıllardan beri istikrar düzen isteyen bir toprak olmuştur. Kadim devletimizin Anadolu'ya yerleşip varlığını sürdürüp bugüne kadar geldiği süre içerisinde bu topraklarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği huzurunu sağlayan emniyet teşkilatımız yüzyıllar boyu olduğu gibi bugünde vazifesini en güzel şekilde infa etmektedir. Son yıllarda terörle mücadeleyi yerine getirip, devletin emirlerini en güzel şekilde yerine getirdi. Ben bu uğurda mücadele eden tüm emniyet mensupları arkadaşlarımızı kutluyorum yüce Rabbim hem devletimize hem de milletimize hem de bu topraklarda milleti için vazifesini yapan emniyet kuvvetlerimizin polis yıl dönümünü kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü

Hepsi Grubu'nun Üyesi Yasemin Yürük, Direk Dansıyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Ailesinin Cep Telefonunu Aldığı 16 Yaşındaki Çocuk, Evi Terk Etti

Kadınları Taciz Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı