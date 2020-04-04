Son Dakika › Güncel › İlçe girişlerinde tüm sürücülerin ateşleri ölçülüyor - Son Dakika
İlçe girişlerinde tüm sürücülerin ateşleri ölçülüyor
6 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülerek sağlık taramasından geçiriliyor.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülerek sağlık taramasından geçiriliyor.
Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında polis, jandarma tarafından tüm araçlar kontrol edilirken, sürücü ve varsa yolcuların ateşleri sağlık ekiplerince ölçülüyor. Ekipleri tarafından sürücüler Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirilirken, ilçe girişinde şuana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:37 Kaynak: İHA
Son Dakika Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı