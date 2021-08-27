İlçe Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İlçe Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

İlçe Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

27.08.2021 22:39

Kaymakamımız Nazlı DEMİR başkanlığında; Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE, İlçe Emniyet Müdürü İlyas YARIMAĞA, İlçe Jandarma Komutanı Barış KARA, İl Genel Meclisi üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, meslek odaları temsilcileri, köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile...

Kaymakamımız Nazlı DEMİR başkanlığında; Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE, İlçe Emniyet Müdürü İlyas YARIMAĞA, İlçe Jandarma Komutanı Barış KARA, İl Genel Meclisi üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, meslek odaları temsilcileri, köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda uyuşturucu ile mücadele, trafik kazalarının önlenmesi ve düğünlerde ateşli silahların kullanımının önlenmesi konuları başta olmak üzere genel asayiş konuları ele alındı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum İlçe Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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