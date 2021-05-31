İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu - Son Dakika

İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu'nda; (1) Kütüphaneci ve (2) Memur görev yapmaktadır. Kütüphanemizde 8873 adet kitap ve çeşitli materyaller kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu'nca Yürütülen Görevler: Halk Kütüphaneleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri gereğince;

a) Amacı doğrultusunda kütüphane materyali seçer, sağlar; kütüphanecilik teknik ve yöntemlerine uygun olarak düzenler ve kullanıcıların hizmetine sunar. b) Kütüphane materyalini kütüphane dışında kullanılmak üzere ödünç verir. c) Kullanıcılar tarafından aranan, ancak kütüphanede bulunmayan materyali sağlar ya da kullanıcıları bu materyalin bulunduğu kütüphanelere yönlendirir. ç) Bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derme oluşturur ve hizmete sunar. d) Yerel girişimcilere ve yerel ekonomik gruplara bilgi gereksinmelerini karşılayacak bilgi hizmetlerinin organizasyonunu yapar. e) Kullanıcı rehberliği ve danışma hizmeti verir. f) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş veya kurulacak olan halka açık özel kütüphanelerin teknik iş ve işlemlerine rehberlik eder. g) Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenler, mevcut etkinliklere katılım ve destek sağlar. ğ) Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, çevresindeki diğer kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim, öğretim, kültür-sanat, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerle işbirliği yapar. h) Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kütüphane hizmeti ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.