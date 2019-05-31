İlçe halkı yağmur duasına çıktı
2 saat önce
Sivas'ın Kangal ilçesinde uzun süredir beklenen yağmur yağmayınca halk yağmur duasına çıktı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:56 Kaynak: İHA
'ın Kangal
ilçesinde uzun süredir beklenen yağmur yağmayınca halk yağmur duasına çıktı.
Kangal ilçesi halkı, uzun süredir beklenen yağmur yağmaması üzerine yağmur duasına çıktı. Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen yağmur duası kapalı pazar yerinde yapıldı. Yağmur duasına Kangal Belediye Başkanı Kürşat Apaydın ve çocuğundan yaşlısına çok sayıda vatandaş katıldı. Yağmur duasını İlçe Müftüsü Muttalip Karataş
okudu. Duanın ardından ilçede Kur'an eğitimi alan çocuklar tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından toplanan para ile alınan 6 koyun da kurban edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. - SİVAS
Brexit, Cameron'dan sonra May'i de yedi! İngiltere'de bilişim sektöründe açık artabilir
İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi
Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi
Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi için istenen ceza belli oldu