Son Dakika Haberleri: İlçe halkı yağmur duasına çıktı
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İlçe halkı yağmur duasına çıktı

2 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde uzun süredir beklenen yağmur yağmayınca halk yağmur duasına çıktı.

İlçe halkı yağmur duasına çıktı, System.String[]
Sivas'ın Kangal ilçesinde uzun süredir beklenen yağmur yağmayınca halk yağmur duasına çıktı.

Kangal ilçesi halkı, uzun süredir beklenen yağmur yağmaması üzerine yağmur duasına çıktı. Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen yağmur duası kapalı pazar yerinde yapıldı. Yağmur duasına Kangal Belediye Başkanı Kürşat Apaydın ve çocuğundan yaşlısına çok sayıda vatandaş katıldı. Yağmur duasını İlçe Müftüsü Muttalip Karataş okudu. Duanın ardından ilçede Kur'an eğitimi alan çocuklar tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından toplanan para ile alınan 6 koyun da kurban edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:56 Kaynak: İHA
Sivas, Kangal, Güncel
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