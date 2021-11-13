İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 mahalleden yaklaşık 50 bin TL değerinde 7 motosiklet çalan şahıslar, JASAT timlerinin 1 yıl süren takip, yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Çandır, Çanakçı, Yukarıkocayatak, Sarıabalı ve Kayaburnu mahallelerinde motosiklet hırsızlığı yaşanmasının ardından ekipler harekete geçti. Yapılan incelemede Kayaburnu mahallesinde maddi değeri 7 bin TL, Çandır Mahallesinde 3 adet maddi değeri yaklaşık 24 bin TL, Çanakçı Mahallesinde 4 bin TL, Sarıabalı Mahallesinde 5 bin TL, Yukarıkocayatak Mahallesinde 10 bin TL değerinde 7 motosikletin çalındığı tespit edildi.

Serik İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve JASAT Timleri ile bölgede yaklaşık 1 yıl süren takip, yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda olay şüphelilerinin B.A. ve S.D isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA