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İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı - Son Dakika

İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı

13.11.2021 10:56
İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 mahalleden yaklaşık 50 bin TL değerinde 7 motosiklet çalan şahıslar, JASAT timlerinin 1 yıl süren takip, yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 mahalleden yaklaşık 50 bin TL değerinde 7 motosiklet çalan şahıslar, JASAT timlerinin 1 yıl süren takip, yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Çandır, Çanakçı, Yukarıkocayatak, Sarıabalı ve Kayaburnu mahallelerinde motosiklet hırsızlığı yaşanmasının ardından ekipler harekete geçti. Yapılan incelemede Kayaburnu mahallesinde maddi değeri 7 bin TL, Çandır Mahallesinde 3 adet maddi değeri yaklaşık 24 bin TL, Çanakçı Mahallesinde 4 bin TL, Sarıabalı Mahallesinde 5 bin TL, Yukarıkocayatak Mahallesinde 10 bin TL değerinde 7 motosikletin çalındığı tespit edildi.

Serik İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve JASAT Timleri ile bölgede yaklaşık 1 yıl süren takip, yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda olay şüphelilerinin B.A. ve S.D isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı
İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı
İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı
İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı
İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı
İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı
İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı
İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı
İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı

Türk Lirası, Hisarcık, Antalya, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlçe halkının kabusu olan motosiklet hırsızları JASAT'ın takibinden kaçamadı - Son Dakika
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