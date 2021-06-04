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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 2021/22 Sayılı Kararı - Son Dakika

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 2021/22 Sayılı Kararı

04.06.2021 16:22
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 2021/22 Sayılı Kararı, System.String[]

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 2021/22 Sayılı KararıKARAR NO: 2021 / 22KARAR TARİHİ: 04. 06. 2021GÜNDEMKoronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda? salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve...

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 2021/22 Sayılı KararıKARAR NO: 2021/ 22KARAR TARİHİ: 04. 06. 2021GÜNDEMKoronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda? salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi (a) Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22. 00­-05. 00 saatleri arasında? Pazar günleri ise Cumartesi saat 22. 00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının ilgi (b) yazısında? tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, İlçemiz Kocatepe Mahallesinde yapılacak olan Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti/Meclisi Üyeliği seçimlerinde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29. ve 33. maddeleri gereğince yapılacağından seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması talep edilmektedir. Bu çerçevede, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının detayları ilgi (b) yazısı ve ekinde belirtilen İlçemiz Kocatepe Mahallesinde yapılacak olan Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti/Meclisi Üyeliği seçimlerinde?Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri, Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak, kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları gerekmektedir. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddelerine istinaden 04. 06. 2021 Cuma günü İskenderun Kaymakamı Sayın İskender YÖNDEN başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1- 6 Haziran 2021Pazar günü yapılacak muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçiminde, seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanması/alınmasına, 2- Muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak İlçemizde Kaymakam başkanlığında oluşturulacak seçim koordinasyon merkezinin 6 Haziran 2021 Pazar günü çalışır halde bulunması sağlanarak, seçim günü olayları ve teslim edilen sandık bilgilerinin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına (GAMER) bildirilmesine, 3- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 79. ve 82. maddelerinde yer verilen? seçim günlerinde emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah taşıyamayacakları ve seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına kimsenin silahla girmesine müsaade edilmemesine, 4- Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir. Alınan tedbir ve kararların harfiyen uygulanmasını ve uygulama esnasında herhangi bir aksaklığa yada mağduriyete mahal verilmemesi bakımından gereken titizlik ve hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz. Aksi halde belirtilen karar ve kurallara uymayan kişilere "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre ilgili kanunun amir hükümleri gereğince yasal işlem yapılacak olup, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin olarak ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur.

Hıfzıssıhha Kurulu, Sağlık Bakanlığı, İhtiyar Heyeti, Hisarcık, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 2021/22 Sayılı Kararı - Son Dakika


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