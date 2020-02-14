İlçe ile beldeyi bağlayan yol çöktü, karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

İlçe ile beldeyi bağlayan yol çöktü, karayolu ulaşıma kapandı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesi ile Ormanlı beldesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan sonucu, karayolu ulaşıma kapandı.

Heyelan, gece saatlerinde karayolunun Kürkükler köyü mevkisinde meydana geldi. İlçede etkili olan yağmur nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yolun büyük bir kısmı çöktü. Karayolu ekipleri, heyelan bölgesinde yaptıkları incelemenin ardından yolu ulaşıma kapattı. Sürücüler, alternatif yol olarak köy yoluna yönlendirildi.

Köylülerden Mustafa Duysak, her gün kullandıkları yolun heyelan nedeniyle çöktüğünü belirterek, "Ben ekmek satıyorum köylere. Bu yolun derhal yapılması lazım. Devrek ilçesine de buradan gidiliyor. Köy yollarından dolaşıyoruz ama oralar çok dar. 5 dakikalık yol, çok uzuyor. Daha da göçüyor yol. Hemen müdahale edilmesi lazım. Minibüsler çalışmıyor. Köylüler de bu durumdan rahatsız" dedi.