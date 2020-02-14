İlçe ile beldeyi bağlayan yol çöktü, karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlçe ile beldeyi bağlayan yol çöktü, karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

İlçe ile beldeyi bağlayan yol çöktü, karayolu ulaşıma kapandı

13 dakika önce

İlçe ile beldeyi bağlayan yol çöktü, karayolu ulaşıma kapandıZONGULDAK'ın Alaplı ilçesi ile Ormanlı beldesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan sonucu, karayolu ulaşıma kapandı.

İlçe ile beldeyi bağlayan yol çöktü, karayolu ulaşıma kapandı, System.String[]

İlçe ile beldeyi bağlayan yol çöktü, karayolu ulaşıma kapandı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesi ile Ormanlı beldesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan sonucu, karayolu ulaşıma kapandı.

Heyelan, gece saatlerinde karayolunun Kürkükler köyü mevkisinde meydana geldi. İlçede etkili olan yağmur nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yolun büyük bir kısmı çöktü. Karayolu ekipleri, heyelan bölgesinde yaptıkları incelemenin ardından yolu ulaşıma kapattı. Sürücüler, alternatif yol olarak köy yoluna yönlendirildi.

Köylülerden Mustafa Duysak, her gün kullandıkları yolun heyelan nedeniyle çöktüğünü belirterek, "Ben ekmek satıyorum köylere. Bu yolun derhal yapılması lazım. Devrek ilçesine de buradan gidiliyor. Köy yollarından dolaşıyoruz ama oralar çok dar. 5 dakikalık yol, çok uzuyor. Daha da göçüyor yol. Hemen müdahale edilmesi lazım. Minibüsler çalışmıyor. Köylüler de bu durumdan rahatsız" dedi.

Ormanlı, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha'dan Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyaret
Cumhurbaşkanlığı'ndan Burhan Kuzu sorusuna yanıt: Peşin hükümlü olmamak gerekir Dilek İmamoğlu, eşinin Sevgililer Günü'nü Twitter'dan yaptığı paylaşımla kutladı Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
12:13 Kerem Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la aşk yaşaması hakkında konuştu
11:41 Yasin Keleş, Karfest'te sahne alacak
11:41 Ramo'da Afet olmak için kendini değiştirdi
11:41 Fatma Turgut'tan karlı pozlar!
10:03 Şarkıcı Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz'a sert eleştiri: Kadınlar bunun neyine gider, yüzü turşu gibi olmuş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 12:19:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlçe ile beldeyi bağlayan yol çöktü, karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]