İlçe Jandarma Komutanlığı 182. Kuruluş Yıl Dönümünde Kaymakam Bülent Hamitoğlu' Nu Ziyaret Etti. - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı 182. Kuruluş Yıl Dönümünde Kaymakam Bülent Hamitoğlu' Nu Ziyaret Etti.

İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bçvş. Fevzi Bayram Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle beraberindekiler J. Asb. Cvs Doğukan Bayram, J. Uzm. Cvs. Murat Uysal ile Kaymakam Sayın Bülent Hamitoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bçvş. Fevzi Bayram Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle beraberindekiler J. Asb. Cvs Doğukan Bayram, J. Uzm. Cvs. Murat Uysal ile Kaymakam Sayın Bülent Hamitoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Ziyaretleri için Jandarma Teşkilatına teşekkürlerini ileten Kaymakam Sn. Hamitoğlu Yıl Dönümlerini kutladı. Jandarma Teşkilatımızın 182. Yıl Dönümü Kutlu Olsun.

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