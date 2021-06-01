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İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Standartları - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Standartları

01.06.2021 04:39
İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Standartları, System.String[]

POZANTI İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 Kayıp Eşya ve Belge Müracaatı 1-T. C. Kimlik numaralı belge 20 dakika 2 Düğün Dilekçesi 2-Kaymakamlıktan havaleli dilekçe 5 Dakika 3 Şikayet Dilekçesi 1-T. C.

POZANTI İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 Kayıp Eşya ve Belge Müracaatı 1-T. C. Kimlik numaralı belge 20 dakika 2 Düğün Dilekçesi 2-Kaymakamlıktan havaleli dilekçe 5 Dakika 3 Şikayet Dilekçesi 1-T. C. Kimlik numaralı belge 2-Delil olabilecek her türlü bilgi ve belgeler 15 Dakika 4 Silahın Bulundurma Ruhsatının Verilmesi 1-Sağlık Raporu 2-(4) Adet Fotoğraf 3-Dilekçe 4-T. C. Kimlik Numarası 5-Silah Ruhsatı İstek Formu(91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe Göre Belgeler İstenmektedir. ) 5 GÜN (İş Yeri Bulundurma Ruhsatları 7 Gün) 5 Bulundurma Ruhsatının Yenilenmesi İşlemleri 1-Sağlık Raporu(Heyet Raporu) 2-(4) Adet Fotoğraf 3-Dilekçe 4-T. C. Kimlik Numarası 5-Tabanca (Şarjörsüz Olarak) 6-Silah Ruhsatı İstek Formu(91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe Göre Belgeler İstenmektedir. ) 5 GÜN (İş Yeri Bulundurma Ruhsatları 7 Gün) 6 Devir ve Hibesi ile İlgili İşlemler 1-Sağlık Raporu(Heyet Raporu) 2-(4) Adet Fotoğraf 3-Dilekçe 4-T. C. Kimlik Numarası 5-Tabanca (Şarjörsüz Olarak) 6-Silah Ruhsatı İstek Formu(91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe Göre Belgeler İstenmektedir. ) 5 GÜN (İş Yeri Bulundurma Ruhsatları 7 Gün) 7 Bulundurma/Taşıma Ruhsatlı Silahlar İçin Mermi Talebi 1-Dilekçe 2-Ruhsat 1 Gün 8 Bulundurma Ruhsatlı Silahların Nakli İçin 1-Dilekçe 2-(2) Adet Fotoğraf 2 Gün 9 Silah Taşıma Ruhsatının Verilmesi 1-Sağlık Raporu(Heyet Raporu) 2-(4) Adet Fotoğraf 3-Dilekçe 4-T. C. Kimlik Numarası 5-Meslekle İlgili Belgeler 6-Silah Ruhsatı İstek Formu(91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe Göre Belgeler İstenmektedir. ) 12 Gün 10 Silah Taşıma Ruhsatının Yenilenmesi İşlemleri 1-Sağlık Raporu(Heyet Raporu) 2-(4) Adet Fotoğraf 3-Dilekçe 4-T. C. Kimlik Numarası 5-Meslekle İlgili Belgeler 6-Silah Ruhsatı İstek Formu(91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe Göre Belgeler İstenmektedir. ) 12 Gün 11 Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesine İlişkin İşlemler 1-Dilekçe 2-Sağlık Raporu(Sağlık Ocağından Bedeni ve Ruhi Yönden Sakıncası Yoktur İbaresi Olacak) 3-T. C. Kimlik Numarası 4-(3) Adet Fotoğraf 3 Gün 12 Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesine İlişkin İşlemler 1-Dilekçe 2-(2) Adet Fotoğraf 3-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 2 Gün 13 Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsat İşlemleri 1-Dilekçe 2-T. C. Kimlik Numarası 3-(3) Adet Fotoğraf 4-Silah İstek Formu 5-Görev Belgesi 6-Özel Kanunlarına Göre Silah Taşıma Yetkisine Sahip Olmayanlardan (Sağlık Raporu) İstenir. (91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe Göre Belgeler İstenmektedir. 12 Gün 14 Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri 1-Dilekçe 2-T. C Kimlik Numarası 3-(3) Adet Fotoğraf 4-Silah Ruhsatı İstek Formu 5-Emeklilik Onayı 6-İlişik Kesme Yazısı 7-Kurumdan Hakkında Meslekten veya Memuriyetten Çıkarma ile İlgili Soruşturma Olup Olmadığına Dair Yazı 8-Silah Menşei Belgesi (91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre belgeler istenmektedir. ) 3 Gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İsim : Mehmet Nuri DİLEK Ünvanı : İlçe Jandarma Komutanı Adres : Tel : 0322 581 30 14 Faks : 0322 581 30 14 İkinci Müracaat Yeri : İsim : Emrah AKDUMAN Ünvanı : Kaymakam Adres : Pozantı Hükümet Konağı Tel : 0322 581 30 10 Tel : 0322 581 33 20

Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Standartları - Son Dakika


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