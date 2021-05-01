İlçe Jandarma Komutanlığından "tam kapanma" tedbirleri denetimi - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığından "tam kapanma" tedbirleri denetimi
01.05.2021 16:25
Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
İlçe Jandarma denetim ekipleri tarafından mahalle grup yolları ile Asarcık-Kavak kara yolunun Kavak ilçe girişindeki kontrol noktalarında denetim yapıldı.
Ekipler, denetimlerde yayaların ve sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.
Denetime İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk de katıldı. ???????
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