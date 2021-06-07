İlçe Kabristanında Peyzaj Çalışmaları ve Ağaç Dikimi - Son Dakika

Emet İlçe Mezarlığında Peyzaj Çalışmaları Sürerken 40 Tane Kur'an Yasin Dolabı Konuluyor İLÇE KABRİSTANINDA PEYZAJ ÇALIŞMALARI VE AĞAÇ DİKİMİ

Emet İlçe Mezarlığında Peyzaj Çalışmaları Sürerken 40 Tane Kur'an Yasin Dolabı Konuluyor

Emet belediyemiz Temizlik ve park bahçe amirliğince, ilçe mezarlığının bakım onarım ve peyzaj çalışmaları sürdürülüyor.

Mezarlıkta ağaç dikimi, peyzaj çalışmaları yapılırken mezarlığın çeşitli alanlarında konulan Kur'an ve Yasin kitaplık dolapları'da yenilendi. Kabristanda Kur'an ve Yasin için 10 dolap bulunurken ekiplerce bu sayının 40 a çıkarılarak yaygınlaştırılacağı öğrenildi