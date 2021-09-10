Sayın Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih TÜRKÖZ ile birlikte Manavgat Anaokulu, Çağlayan İlkokulu, Çağlayan Ortaokulu ve Şelale Anadolu lisesine ziyarette bulundu.
Kaynak: Habermetre
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Son Dakika › Toplum › İlçe Kaymakamımız Sayın Abdulkadir DEMİR'in 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında Okulları Ziyareti... - Son Dakika
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