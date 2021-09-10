İlçe Kaymakamımız Sayın Abdulkadir DEMİR'in 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında Okulları Ziyareti... - Son Dakika
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İlçe Kaymakamımız Sayın Abdulkadir DEMİR'in 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında Okulları Ziyareti...

10.09.2021 01:49
İlçe Kaymakamımız Sayın Abdulkadir DEMİR'in 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında Okulları Ziyareti...

Sayın Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih TÜRKÖZ ile birlikte Manavgat Anaokulu, Çağlayan İlkokulu, Çağlayan Ortaokulu ve Şelale Anadolu lisesine ziyarette bulundu.

Sayın Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih TÜRKÖZ ile birlikte Manavgat Anaokulu, Çağlayan İlkokulu, Çağlayan Ortaokulu ve Şelale Anadolu lisesine ziyarette bulundu.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum İlçe Kaymakamımız Sayın Abdulkadir DEMİR'in 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında Okulları Ziyareti... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlçe Kaymakamımız Sayın Abdulkadir DEMİR'in 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında Okulları Ziyareti... - Son Dakika
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