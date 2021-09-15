İlçe Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak' a hoş geldin ziyaretleri yapıldı. - Son Dakika

İlçe Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak' a hoş geldin ziyaretleri yapıldı. 20. 08. 2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 19. 08. 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile İlçemiz Kaymakamlığına atanan ve 10. 09. 2021 tarihi itibariyle göreve başlayan Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak'ı, İl Genel Meclis Üyeleri, Belde Belediye Başkanları, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Yönetimi, Kurum Amirleri, Muhtarlar, Oda ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri Makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.