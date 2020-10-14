İlçe kaymakamları Bayat'ta toplandı - Son Dakika

İlçe kaymakamları Bayat'ta toplandı

14.10.2020 16:31
İlçe kaymakamları Bayat'ta toplandı, System.String[]

Çorum Valiliği koordinesinde düzenlenen ilçe kaymakamları toplantısı Bayat ilçesinde gerçekleştirildi.

Çorum Valiliği koordinesinde düzenlenen ilçe kaymakamları toplantısı Bayat ilçesinde gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıya ilçe kaymakamlarının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Faruk Ağca, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı.

Toplantıda pandemi sürecindeki çalışmalar ve alınan önlemler masaya yatırılırken, ilçelerde devam eden yatırımlar da değerlendirildi. - ÇORUM

İlçe kaymakamları Bayat'ta toplandı
İlçe kaymakamları Bayat'ta toplandı

Çorum Valiliği, Cumhuriyet, Çiftçi, Bayat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlçe kaymakamları Bayat'ta toplandı - Son Dakika

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