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İlçe koordinasyon toplantılarının 12. durağı Doğanyol oldu - Son Dakika

İlçe koordinasyon toplantılarının 12. durağı Doğanyol oldu

11.06.2021 17:29
İlçe koordinasyon toplantılarının 12. durağı Doğanyol oldu, System.String[]

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantılarının 12'incisi, Doğanyol ilçesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katıldığı toplantıyla gerçekleştirildi.

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantılarının 12'incisi, Doğanyol ilçesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katıldığı toplantıyla gerçekleştirildi.

Doğanyol Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı öncesinde Doğanyol Kaymakamı Hüseyin Demirkol ve Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ı ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretlerin ardından Doğanyol İlçesi 2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Doğanyol Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları, STK Temsilcileri, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Doğanyol Muhtarlar Dernek Başkanı Bekir Conger, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Doğanyol ilçesinin bütün mahallelerinde yaptığı çalışmalardan dolayı muhtarlar ve ilçe sakinleri adına teşekkür ettiklerini belirtti. Saadet Partisi İlçe Başkanı Muharrem Akbaş, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Geçgel ve AK Parti İlçe Başkanı Hasip Öz de yaptıkları konuşmalarda Doğanyol'da yapılan Koordinasyon Toplantısı'nın hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, Başkan Gürkan'ın ayrım yapmadan eşit bir şekilde her yere hizmet götürmesinden dolayı kendisine ve ekibine teşekkür etti.

Doğanyol ilçesine yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "Doğanyol ilçemizde merkez ve kırsal mahallelerimiz olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl içerisinde merkez mahallelerimizde bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra asfalt çalışmalarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda kırsal mahallelerimizde de yine asfalt bakım ve onarım çalışmalarımızı programlarımız dahilinde sürdüreceğiz. Grup yollarımızda çalışmalarımız devam ediyor. Diğer ilçelerimizde olduğu gibi Doğanyol'da da Büyükşehir Belediyemize ait yollarımızda asfaltsız yolumuz kalmayacak " dedi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise MASKi Genel Müdürlüğü olarak Doğanyol ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Karataş, "Malatya'nın diğer ilçelerinde olduğu gibi Doğanyol ilçemizde de yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrasında depremden en çok etkilenen ilçelerimizden biri olan Doğanyol'da kurtarma çalışmalarıyla birlikte geçici deprem konutlarıyla ilgili altyapı çalışmaları ve gerekse hasar gören yerlerin kısa sürede onarılması konusunda yoğun bir çaba sarf ettik. Geçtiğimiz yıl içerisinde eksik kalan noktalarımızda bu yıl içerisinde program dahilinde yeni projelerimizi de ekleyerek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Başkanımız neyi söylediyse yaptı, bu her siyasetçiye nasip olmaz"

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısında konuşan Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız her yıl koordineli bir şekilde her yıl ilçeleri ziyaret ediyorlar. Başkanımızı Doğanyol ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Geçtiğimiz yıllarda çok sık duyduğumuz 'anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' sözü vardı. Doğanyol'da da 'anlatmaya gerek yok görülüyor' diyoruz. Devletimizin gücü ve kudreti görülüyor. Dünya olarak ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçmemize rağmen Büyükşehir Belediyemizin ilimizdeki ve ilçemizdeki yatırımları görülüyor. Bakanlıklarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin şuanda ilçemizdeki yatırımları yaklaşık 500 milyon lira civarında. Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyemiz grup yollarımızda çalışmalarını büyük oranda tamamladı ve bu yılda bu çalışmalarına devam edecek. Yine Pütürge ilçesinde kurulan asfalt plenti sayesinde mahallelerimizin muhtelif yerlerinde çalışmalarımız inşallah yapılacaktır. Biz kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve daire başkanlarına güveniyoruz. Allah'a şükür bugüne kadar neyi söylemişlerse yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Buda her siyasetçiye nasip olmaz ve ben başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemizin kazandığı önemli üç yatırım var. Seçim sürecinde vatandaşlarımızın talebiydi ve sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız 1,5 yıl içerisinde hizmeti Doğanyol ile buluşturdu. Artık Doğanyol'da vahşi depolama yapmayacağız. Başkanımızın en çok önem verdiği konulardan biri olan çevre konusunda yaptığı çalışmalarda bizler de Pütürge sınırları içerisinde kurulan Katı Atık Aktarma İstasyonu'ndan faydalanacağız ve vahşi depolamaya ilçemizde son vermiş olacağız. Yine ilçemiz atık su arıtma tesisi sahibi olacak. Yine itfaiye hizmet binamız da ilçemize kazandırılmış olacak. Başkanımıza tekrardan teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Muhtarlar Koordinasyon toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan AK Parti İl Başkan Vekili İsmail Hakkı Pekel, "Narı, kayısısı ve çileğiyle meşhur Doğanyol ilçemizde Büyükşehir Belediyemizin organizesinde muhtarlar koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. İlçemizle alakalı sorunlar dinleyip çözüm odaklı çalışan bir Büyükşehir Belediyemiz var. Büyükşehir Belediyemiz gerek il merkezinde gerekse ilçelerimizin en ücra köşelerine eşit şekilde hizmet götürmeye devam ediyor. Ben Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Doğanyol Kaymakamı Hüseyin Demirkol ise, "Geçtiğimiz yıl içerisinde ilçemizde ve Malatya'da yaşanan depremin hemen ardından dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle sıkıntılar yaşamaktayız. Bu sıkıntıların ve sorunların çözülmesi yaraların sarılması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen, taş üstüne taş koyan herkese şahsım ve Doğanyol halkımız adına teşekkür ediyorum. 2021 yılı muhtarlar koordinasyon toplantımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Bir yerde birlik, beraberlik ve sevgi olursa her iş olur"

Büyükşehir Belediyesini 5 temel ilke üzerine yönettiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Muhtarlar koordinasyon toplantılarımızı her yıl yatırım programlarımızın başında bütün mesai arkadaşlarımızla beraber ilçemizi ziyaret ederek ilçemizin Kaymakamı, Belediye Başkanları, Siyasi Parti İlçe Başkanları, STK'lar, daire müdürleri ve bütün muhtarlarımızla toplantılarımızı yaparız. Toplantılarımızda yapılan ve yapılacak olan çalışmaların değerlendirmelerini yaparız. Bu da bizim belediyecilik anlayışımızın 5 temel ilkesinden biridir. Biz belediyecilik anlayışı içerisinde birinci olmazsa olmazımız katılımcı belediyecilik ilkesidir. Belediyeyi bütün paydaşlarla birlikte yönetme olgusudur. Eğer böyle yaparsak başarılı oluruz ve bir başarı varsa bunun neticesinin sonucudur. Diğer bir hizmet anlayışımız sosyal, diğeri kültürel, diğeri çevrenin korunması, diğeri ise hizmetlerimizin bütün vatandaşlarımıza eşit ve adil sunulmasıdır. Doğanyol'da birlik ve beraberliği görüyorum. Bu birlik ve beraberlik neticesinde Doğanyol yeniden inkişaf ediliyor, yeniden yapılıyor. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız depremde Büyükşehir Belediyesi olarak örnek çalışmalar sergiledik. Vatandaşlarımıza sıcak yemekler dağıtılması noktasında, enkaz altında kalanlar için anında müdahale noktasında ve diğer konularda örnek çalışmalar sergiledik. Deprem günü bakanlarımız Doğanyol'da incelemede bulunmak için geldiklerinde enkaz altında herhangi bir canlının kalmadığını görünce ekibimizi bizlerden isteyerek, Elazığ'da çalışma yapması için ekiplerimizi gönderdik. Ekiplerimiz, Elazığ'da da vatandaşlarımıza güzel hizmet yaptılar. Netice itibariyle bu bir felakettir. Bu durumlarda birbirimize destek olacağız. Başka duygularla husumet beslemeyeceğiz. Yaptığımız toplantılarda gittiğimiz ilçelerimizde bütün siyasi partilerin ilçe başkanları bizleri karşılarlar. Biz şehrimizde Malatya fotoğrafını yakalamak zorundayız. Hizmet yapmak kolay iştir. Önemli olan birlik ve beraberliği sağlamaktır. Bugün Malatya'da yapılan toplam yatırımların en az üç katı yatırım yapılıyor. Bunları yapmak kolay olandır. Asıl olan birlik ve beraberliğimizi sağlamaktır. Bizim gönlümüz aşkla dolu. Şehrimizi gülistan yapmak durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri Malatya'da olan birlik ve beraberlik için tebrik etti. Şuanda memnuniyet noktasında Türkiye'de en fazla memnuniyeti olan il Malatya'dır. Malatya'da Büyükşehir Belediyesinin şantiyesinin olmadığı yer yoktur. Bir yerde birlik, beraberlik ve sevgi olursa orada her iş olur. Bizim yönetim anlayışımız gökyüzüdür. Herkes nasıl güneşten, havadan faydalanıyorsa bizimde hizmetlerimizden faydalanacak. Pusulamız amaç için her yolu mubah gören nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacak. Çalışmanın, gayret etmenin, adil ve adaletli olmanın temel esas alındığı azim duygusu içerisinde çalışacağız. Bu birlik ve beraberlik, çalışma duygusu olduğunda olmayacak işler olur. Hemşerilerimizin teveccühü ile şehr-ül emin seçildik. Bizler hemşerilerimizin teveccühüne layık olmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Makamlar nefsi tatmin edecek insanlara tahakküm edecek yerler değildir. Makamlar hizmet yeridir. Biz de hasbi niyetle hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bizler çıktığımız bu kutlu yolda durmak yok yola devam diyeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıda söz alan muhtarlar, mahallelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Gürkan ve ekibine teşekkür ederek, 2021 yılı içerisinde yapılacak olan yatırımların hayırlar getirmesi temennisinde bulundular.

Doğanyol Muhtarlar Dernek Başkanı Bekir Conger, mahalle muhtarları adına Başkan Gürkan'a bir plaket takdim etti. - MALATYA

İlçe koordinasyon toplantılarının 12. durağı Doğanyol oldu
İlçe koordinasyon toplantılarının 12. durağı Doğanyol oldu
İlçe koordinasyon toplantılarının 12. durağı Doğanyol oldu
İlçe koordinasyon toplantılarının 12. durağı Doğanyol oldu

Selahattin Gürkan, Doğanyol, Hisarcık, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İlçe koordinasyon toplantılarının 12. durağı Doğanyol oldu - Son Dakika


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