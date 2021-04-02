İlçe koordinasyon toplantılarının 9. durağı Yeşilyurt oldu - Son Dakika

İlçe koordinasyon toplantılarının 9. durağı Yeşilyurt oldu

02.04.2021 17:33
İlçe koordinasyon toplantılarının 9. durağı Yeşilyurt oldu, System.String[]

2021 Yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı'nın dokuzuncusu, Yeşilyurt İlçesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katıldığı toplantıyla gerçekleştirildi.

2021 Yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı'nın dokuzuncusu, Yeşilyurt İlçesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katıldığı toplantıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan toplantıya, Gürkan'ın yanı sıra, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediyesi Başkanvekili Oktay Özevren, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları ve daire başkanları katıldı.

2021 yılı Yeşilyurt İlçesi Muhtarlar Toplantısı'nda açılış konuşmalarını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanvekili Oktay Özveren, Yeşilyurt Belediyesi ekibi olarak toplantıya katılım sağladıklarını ve yapılan toplantıda muhtarların istek ve taleplerini değerlendireceklerini söyledi.

"Bu toplantılar muhtarlarımızın sorunları giderme adına önemli"

Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı'nın Yeşilyurt adına verimli bir toplantı olacağını dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da, " Büyükşehir Belediyemiz kendi ekipleriyle gerek şehir merkezindeki gerekse kırsal mahallelerimizin ihtiyacını, değerlendirmesini, tespitini ve etüdünü yapıyor. Buna göre de programlarını gerçekleştiriyor. Yapılan toplantılarımız, muhtarlarımızla istişare edilmesi varsa eksikliklerinin tamamlanması ve muhtarlarımızın taleplerinin ve önerilerinin alınması anlamında önemli. İnşallah toplantı sonrasında Yeşilyurt'umuz hak ettiği çalışmalara ve hak ettiği yere kavuşmuş olacak. Büyükşehir Belediyemizle, Yeşilyurt Belediyemizle, yerel imkanlarımızla ve merkezi imkanlarımızla Yeşilyurt'umuzun hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt'umuza şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetler dolayısıyla başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ekibine ve Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

"Sahada ekiplerimizle yoğun çalışma içerisine girdik"

İlçe Muhtarlar Koordinasyon toplantılarının sonrasında Nisan ayı içerisinde hava şartlarının elverişli olduğu andan itibaren ekiplerin sahada çalışmalara başlayacağını ifade eden Başkan Gürkan ise " İlçe Koordinasyon Toplantılarımızın dokuzuncusunu Yeşilyurt İlçemizin muhtarlarıyla yaptık. Belediye olarak bir önceki yıl yapılan işlerin değerlendirmesi ve içinde bulunduğumuzun yılın yapılacak olan işlerinin belirlenmesi noktasında koordinasyon toplantılarımızı

yapıyoruz. Bu konuda sahada çalışan arkadaşlarımız gerek Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız, gerek MASKİ su ve kanalizasyonla ilgili gerekse de çevre düzenlemesi, kültürel ve sosyal anlamdaki etkinliklerle ilgili çalışmaların masaya yatırılıp değerlendirilmesi, ilçemizde neler yapıldığını değerlendirip sonrasında ve yıl içerisinde neler yapılacağının belirlenmesi için muhtarlarımızla bir araya geliyoruz" dedi.

Gürkan, birlik beraberlik çağrısında bulundu

Muhtarlarla yapılan bu toplantıların, geri bildirim alma adına büyük önem taşıdığını belirten Başkan Gürkan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda verimli çalışma örnekleri de sergilendi. Toplantılarımız sonrasında Nisan ayının içerisinde havaların elverişli olduğu dönem içerisinde sahada bütün ekiplerimizle birlikte yoğun çalışma içerisine gireceğiz. Malatya'da toplamda 2 bin km asfalt yapıldı ve bunun 300 km'lik kısmı sadece Yeşilyurt İlçemizde yapıldı. Bizim hedeflediğimiz tablo yüksek hedeftir. Şu anda Malatya Büyükşehir Belediyesi yatırımlarda Türkiye'de bütün belediyelerden açık ara öndedir. Doğru çalışırsak neticeye müessir oluruz. Malatya'yı inşallah mazisine layık istikbale hazırlayacağız. Malatya huzur şehridir. Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu bir şehirdir. Malatya'da herkes belediyenin fotoğrafı içerisindedir. Pusulamız amaç için her yolu mubah gören nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacak dedik. Çalışmanın, gayret etmenin, adil ve adaletli olmanın temel esas alındığı azim duygusu içerisinde çalışacağız dedik. Malatya'nın dününü, bugününü ve yarınını bütüncül olarak hesaplayacağız dedik. Dününü bugüne, bugününü yarına ve yarınki yaşayacak olan evlatlarımıza Malatya istikbalinde aydınlık bir sayfa bırakacağız. Yunus Emre'nin dediği gibi; 'Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi işi. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz.' Bizler bu düstur içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz."

Muhtarlardan Büyükşehir'e hizmet teşekkürü

Yapılan konuşmaların ardından MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, geçtiğimiz yıl içerisinde Yeşilyurt İlçesi'nde yapılan çalışmaları ve 2021 yılında yapılacak olan yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgiler aktardı. Toplantıya katılan muhtarlar, yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür edip, mahalleleri ile ilgili eksik kalan sorunları dile getirdiler. - MALATYA

İlçe koordinasyon toplantılarının 9. durağı Yeşilyurt oldu
İlçe koordinasyon toplantılarının 9. durağı Yeşilyurt oldu
İlçe koordinasyon toplantılarının 9. durağı Yeşilyurt oldu

Selahattin Gürkan, Yeşilyurt, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlçe koordinasyon toplantılarının 9. durağı Yeşilyurt oldu - Son Dakika


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