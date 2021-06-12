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İlçe Koordinasyon Toplantılarının Son Durağı Pütürge Oldu - Son Dakika

İlçe Koordinasyon Toplantılarının Son Durağı Pütürge Oldu

12.06.2021 21:22
İlçe Koordinasyon Toplantılarının Son Durağı Pütürge Oldu, System.String[]

BAŞKAN GÜRKAN: "PÜTÜRGE'YE HİZMET ETMEKTEN ONUR VE GURUR DUYUYORUZ"2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantılarının sonuncusu Pütürge İlçesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katıldığı toplantıyla gerçekleştirildi.

BAŞKAN GÜRKAN: "PÜTÜRGE'YE HİZMET ETMEKTEN ONUR VE GURUR DUYUYORUZ"

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantılarının sonuncusu Pütürge İlçesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katıldığı toplantıyla gerçekleştirildi.

Pütürge Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı öncesinde Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşkın'ı ve Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan daha sonra Pütürge İlçesi 2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Toplantıya, Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşkın, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel, Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları, STK Temsilcileri, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Bülent Karayılan, MHP İlçe Başkanı Mustafa Aluç, Pütürge Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Aslan program öncesi birer selamlama konuşması gerçekleştirdiler. Pütürge ilçesine yapılan hizmet ve yatırımlar için teşekkür eden konuşmacılar yapılan bu hizmet ve yatırımların artarak devam etmesi temennisinde bulundular.

İLÇEMİZDE 96 KM ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Koordinasyon toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Pütürge İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Sayın Başkanım sizinle yapmış olduğumuz bir sohbette hizmetten hiç korkmayın hizmet bizim işimiz demiştiniz. Pütürge ilçemizde geçen yıl 96 km yolumuzun asfaltı tamamlandı. Pütürge ilçemizin nüfusu az ama coğrafyası büyük bir ilçeyiz. 68 mahalle ve 325 mezrası bulan bir ilçeyiz. İlçemizin yol ağı çok geniş sizin de yükünüz çok ağır. Bugüne kadar Pütürge'ye yaptığınız bütün hizmetler için sizlere bütün hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından da ilçemizde büyük yatırımlar yapılarak içmesuyu, kanalizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca sulama suyu için 96 bin metre kapalı sistem için boru temini MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bu yıl için de Pütürge merkezi için arıtma tesisinin ihalesi yapıldı. İnşallah en kısa zamanda temeli atılacak. Çöp aktarma istasyonu kuruldu. Yine ayrıca İlçemizde sıcak asfalt plenti kuruldu ve faaliyete başladı. Bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma tekrar ata toprağına hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum" dedi.

HALKA HİZMET HAKKA HİZMETTİR

AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel, "İlçe Koordinasyon toplantılarının 13'cüsünü bugün Pütürge ilçemizde gerçekleştiriyoruz. İlk adı güzel yer olan suyu sert insanı mert olan Pütürge ilçemizdeyiz. Muhtarlarımızın görüş, öneri ve sorunlarını dinleyeceğiz. Sorunların çözümü noktasında yapılması gerekenler burada konuşulacak. Sürekli halkın içerisindeyiz. Halka hizmet Hakka hizmettir diyor ve inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

PÜTÜRGE'YE TARİHİNDE GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILMAKTA

Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşkın ise yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyemiz canla başla 7/24 esasıyla bütün Malatya'ya hizmet vermekte. Büyükşehir Belediyesi Pütürge'ye tarihinde gördüğü en büyük yatırımları yapmaktadır. Sayın Başkanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Bu toplantı hayırlara vesile olur. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu güzel toplantıyı düzenlediği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BURASI BİZİM ATA TOPRAĞIMIZ

Başkan Gürkan, "İnsanların yükümlü olduğu sorumlulukları vardır. İnsanın öncelikle nefsine karşı olan sorumluluğu vardır, anne ve babasına karşı olan sorumluğu, ailesine ve çocuklarına karşı sorumluluğu var akraba ve komşularına bir de ata topraklarına karşı olan sorumlulukları ve görevleri var. Burası bizim ata yurdumuz buraya hizmet etmek bizim görevimizdir, sorumluluğumuzdur. Bu anlamda Pütürge bizim için çok önemli ve gönlümüzde, yüreğimizde çok farklı bir yeri olan memleketimizdir. Pütürge'ye hizmet etmekten onur ve gurur duyarız. Biraz önce arkadaşlarımız ifade etti suyu sert insanı mert diye ifade ettiler. Pütürge insanından iş adamı çıkıyor, sanatçı, sporcu ve yiğit çıkıyor ama vatan haini çıkmıyor. Bizlerin sizlere hizmet etme gibi bir sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz var. Sizler hiç tereddüt etmeyin gücümüzün yettiği, imkanların elverdiği ölçüde elimizden gelen bütün hizmetleri yapacağız. Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Malatya tarihinin en büyük yatırımları bu dönemde yapılıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bizim en büyük projemiz sosyal entegrasyonu sağlamaktı. Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri Malatya'dır. Malatya'da herkes düşüncesiyle, görüşüyle, inancıyla ve mezhepsel yapısıyla Malatya fotoğrafının içerisindedir. Herkesi kucaklamak durumundayız. Hizmette ayrım yapma gibi bir durum söz konusu olamaz. Bizim hizmet anlayışımızda şemsiyemiz gökyüzüdür. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bütün ilçelerimize arıtma tesisi yapılmakta. Çevre Daire Başkanlığımız tarafından ilçelerimize çöp aktarma istasyonları yapılmakta. İki tür yönetici vardır bizler fetihçi yönetici olmak için çalışıyoruz. Malatya'nın genelinde yüzlerce şantiyemiz hizmet üretmekte" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan koordinasyon toplantısında ayrıca Malatya'da yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında da bilgiler aktardı.

Toplantı sonrasında MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert Pütürge ilçesinde yapılan yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler aktardı.

Selahattin Gürkan, Hisarcık, Malatya, Pütürge, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İlçe Koordinasyon Toplantılarının Son Durağı Pütürge Oldu - Son Dakika


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