İlçe merkezi köpüklü suyla yıkandı - Son Dakika

İlçe merkezi köpüklü suyla yıkandı
6 saat önce
Korana Virüs salgın tehdidine karşılık Aşkale Belediyesi iki haftadır gece gündüz gerekli tedbirleri alarak ilçeyi bir baştan bir başa dezenfekte etmeye devam ediyor.
Korana Virüs salgın tehdidine karşılık Aşkale Belediyesi iki haftadır gece gündüz gerekli tedbirleri alarak ilçeyi bir baştan bir başa dezenfekte etmeye devam ediyor.
11 Mart'ta ülkemizi tehdit etmeye başlayan Korana Virüs salgınına karşılık ilk günden beri dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri cadde ve kaldırımları dezenfekte edip köpüklü suyla yıkıyor.
Belediyenin çalışmaları ilçe halkının da memnuniyetiyle karşılandı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:39 Kaynak: İHA
Son Dakika Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Duyarlı davrandı 'erken tanı' kondu Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu