İlçe merkezi köpüklü suyla yıkandı - Son Dakika

İlçe merkezi köpüklü suyla yıkandı
6 saat önce
- İlçe merkezi köpüklü suyla yıkandı Korana Virüs salgın tehdidine karşılık Aşkale Belediyesi iki haftadır gece gündüz gerekli tedbirleri alarak ilçeyi bir baştan bir başa dezenfekte etmeye devam ediyor.
- İlçe merkezi köpüklü suyla yıkandı
ERZURUM - Korana Virüs salgın tehdidine karşılık Aşkale Belediyesi iki haftadır gece gündüz gerekli tedbirleri alarak ilçeyi bir baştan bir başa dezenfekte etmeye devam ediyor.
11 Mart'ta ülkemizi tehdit etmeye başlayan Korana Virüs salgınına karşılık ilk günden beri dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri cadde ve kaldırımları dezenfekte edip köpüklü suyla yıkıyor.
Belediyenin çalışmaları ilçe halkının da memnuniyetiyle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:21 Kaynak: İHA
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