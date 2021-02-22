İlçe merkezindeki 250 ton kar, kamyonlarla taşındı

İlçe merkezinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından İmranlı Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. İlçenin en işlek yeri olan Cumhuriyet Caddesi 'nde çalışma başlatan ekipler, iş makineleriyle biriken karları temizledi. Toplanan yaklaşık 250 ton kar, kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşındı.

Kaynak: DHA

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